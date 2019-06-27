Исследование, опубликованное в научном журнале The BMJ, показало, что особенности сна могут быть факторами риска развития рака молочной железы. Те из его участниц, кто заявил о предпочтении вставать рано, имели более низкий риск развития этого заболевания по сравнению с теми, кто ложится поздно. Тем не менее эксперты предупреждают, что существуют и другие, более значимые факторы появления рака молочной железы, такие как избыточный вес и поздние роды. Поэтому, как отмечают исследователи, не стоит зацикливаться на изменении режима сна.

Рак груди развился только у одного процента женщин из числа «жаворонков». Среди «сов» этот показатель составил два процента. Исследование также показало, что риск развития этого онкологического заболевания также немного повышается у женщин, которые спят более семи-восьми часов в сутки и страдают бессонницей. При этом старший научный сотрудник отдела хирургии и рака в Имперском колледже Лондона Лука Маньяни отмечает, что полученные экспертами данные ни в коем случае не означают, что изменение привычек сна способно привести к снижению риска развития рака молочной железы. По его словам, результаты исследования говорят о том, что заболевание связано с генетической, то есть не модифицируемой чертой, которая влияет на то, является ли человек «жаворонком» или «совой», передает CNN.

Отвечая на вопрос о том, какие факторы повышают возможность развития рака груди, бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон отметил, что со стопроцентной уверенностью можно говорить о влиянии на заболеваемость ожирения.

Каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены, — заявил специалист в разговоре с News.ru.

Также, по словам эксперта, поскольку рак молочной железы напрямую связан с функцией яичников, можно говорить о том, что риск его развития связан с нарушением функции яичников. Связь алкоголя и этого онкологического заболевания пока что не доказана, утверждает Анатолий Махсон. При этом специалист отметил, что все, что ослабляет защитные силы организма, теоретически может увеличивать вероятность возникновения рака молочной железы.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко, в свою очередь, заявил о существовании более 158 факторов развития данного заболевания.

Например, в СССР было доказано, что женщины, которые работали ночью под источниками искусственного освещения, чаще других сталкивались с раком молочной железы, — пояснил врач.

Также риск развития этого онкологического заболевания, по его словам, повышают такие факторы, как аборты, возраст и поздняя беременность. Также рак молочной железы чаще встречается у людей, которые живут в жарком климате. Имеет значение и гормональный фон.

Снизить риск развития этого онкологического заболевания, по словам Аркадия Аксененко, позволяют достаточно ранние роды — в 19-20 лет, а также грудное вскармливание на протяжении более года. Анатолий Махсон же отметил, что уменьшить возможность появления рака молочной железы можно благодаря физическим нагрузкам. Следует заниматься аэробными упражнениями от 150 до 300 минут в неделю.

Ранее News.ru писал о том, что шотландские учёные проанализировали множество случаев рака груди, в том числе у женщин, работавших в США в течение 20 лет в качестве пограничников на самом оживлённом коммерческом пункте. Его сотрудники постоянно подвергались воздействию автомобильных выхлопов. В итоге каждая пятая сотрудница заболела раком молочной железы.