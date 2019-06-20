https://static.news.ru/photo/1cfd2c76-9392-11e9-bddc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иванко Игорь/АГН"Москва"

Министерство здравоохранения Дагестана уверяет, что оказывает необходимую паллиативную помощь неизлечимо больной женщине, вернувшейся на родину из Москвы. Про её участь президенту Владимиру Путину во время прямой линии рассказала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Данная пациентка прописана в Москве, сейчас находится в Дагестане под постоянным наблюдением врачей и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и обезболивающими препаратами, — утверждают в дагестанском минздраве.

В ведомстве отметили, что ранее женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу Махачкалы № 1 на реанимобиле. В настоящее время она находится дома. Её состояние контролируется врачами, передаёт РИА Новости .

Во время прямой линии с президентом учредитель фонда «Вера» и глава Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания помощи неизлечимо больным людям на дому.

Также она сообщила о неизлечимо больной уроженке республики Патимат, которая вместе со своей мамой решила вернуться из Москвы домой в Дагестан и теперь нуждается в получении соответствующей поддержки медиков.

Как писал News.ru, во время прямой линии президента Владимира Путина поставили в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры сильно расходятся с действительностью. Об этом главе государства рассказала медик Ольга Журба из деревни Потанино Ленинградской области.

В апреле медсёстры Центральной городской больницы Буйнакска в Дагестане устроили акцию протеста. Они потребовали платить им зарплату в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина.