Любителей пластики предлагают проверять у психиатра

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Клиентов пластических хирургов хотят заставить перед операцией проходить психиатрическое освидетельствование. Соответствующее обращение (текст документа есть в распоряжении News.ru) в Министерство здравоохранения направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия»). По его словам, женщины, страдающие навязчивой идеей бесконечно «перекраивать» себя, нуждаются в серьёзном психологическом или психиатрическом лечении, а не в хирургическом вмешательстве.

«Во избежание вероятного причинения вреда здоровью неограниченного круга лиц (особенно женщин), необходимо усложнить процедуру серьезных косметических операций, связанных с изменением внешности. Прошу рассмотреть возможность включения в необходимый перечень справок для желающих пройти процедуру изменения внешности наличие государственной справки от психиатра на отсутствие психологических и психических проблем у вероятных пациентов», — говорится в обращении.

Пластическая хирургия у нас в стране излишне доступна, и это может угрожать здоровью населения, считает Петров.

«В СМИ неоднократно сообщалось, что постоянные пациенты пластических хирургов наносили своему здоровью непоправимый урон именно из-за чрезмерного желания что-либо "поправить" в своем облике. К примеру, только в декабре 2018 года в прессе сообщалось как минимум о трёх случаях, когда пациентки пластических хирургов впадали в кому из-за чрезмерного вмешательства в свое здоровье», — утверждает депутат.

В своём обращении он ссылается на то, что во времена Советского Союза аналогичные опыты уже применялись.

«В СССР человеку, желающему лечь под нож пластического хирурга, необходимо было пройти обследование у психиатра и получить справку об отсутствии у него психологических и психических проблем, связанных с необъективным неприятием собственной внешности — дисморфофобией. Сейчас же ситуация в данной отрасли максимально либерализована — желающий изменить свой облик должен обладать только необходимой суммой. Врачам таких "клиник красоты" безразлично, что человек может не нуждаться в радикальном вмешательстве и что ему необходима не операция, а психологическая помощь», — констатирует Петров.

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