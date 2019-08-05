https://static.news.ru/photo/25019dbe-b7e4-11e9-ab3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Курение и алкоголь являются главными причинами ранней смертности мужчин в России. Об этом заявил представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко.

По словам народного избранника, российские мужчины умирают на десять лет раньше женщин. Герасименко отметил, что на это влияют злоупотребление алкоголем и курение. Эти вредные привычки наиболее распространены среди мужского населения, уточнил он.

В зоне риска в большинстве случаев находятся мужчины в возрасте от 40 до 55 лет, пишет iz.ru .

News.ru писал, что около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Респонденты ответили, что к развитию онкологии чаще всего приводят плохая экология, курение, нездоровое питание, употребление алкоголя, а также наследственность.