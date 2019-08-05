Курение и алкоголь являются главными причинами ранней смертности мужчин в России. Об этом заявил представитель Госдумы РФ по охране здоровья Николай Герасименко.
По словам народного избранника, российские мужчины умирают на десять лет раньше женщин. Герасименко отметил, что на это влияют злоупотребление алкоголем и курение. Эти вредные привычки наиболее распространены среди мужского населения, уточнил он.
В зоне риска в большинстве случаев находятся мужчины в возрасте от 40 до 55 лет, пишет
News.ru писал, что около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Респонденты ответили, что к развитию онкологии чаще всего приводят плохая экология, курение, нездоровое питание, употребление алкоголя, а также наследственность.