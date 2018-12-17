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Химиотерапия и ЭКО: россиянам напомнили о бесплатном лечении

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

здоровье [ версия для печати ]
Минздрав опубликовал памятку о медпомощи

На сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии прописаны в статье 41 Конституции Российской Федерации.

По закону россиянин с полисом ОМС имеет право на многие медицинские услуги. На безвозмездной основе оказывается первичная врачебная и доврачебная помощь. Например, приём врача в поликлинике. Пребывающий в стационаре человек также не платит ни копейки. В том числе и за лекарства, которые там получает. Не нужно доставать кошелёк, даже если в организации оказывается так называемая высокотехнологичная медицинская помощь — с применением новых, сложных, уникальных, ресурсоёмких методов лечения. Гарантирована государством и любая экстренная помощь.  

Также в памятке прописали, что первичная медико-санитарная помощь должна оказываться не позже чем через два часа после обращения. А плановая — от 24 часов до 30 календарных дней (в зависимости от типа процедуры).

Составители памятки напомнили: в государственных учреждениях здравоохранения мало платных услуг. Преимущественно они оказываются «по вашей просьбе в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств» или при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.

Ранее зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила: россияне должны знать — в государственных поликлиниках и больницах становится всё больше бесплатных услуг. Этого удалось достичь за счёт переоснащения, привлечения новых кадров, нового строительства и модернизации. Вице-премьер признала, что «непродуманная оптимизация» нанесла российскому здравоохранению «ущерб». Но в правительстве уже исправляют свои ошибки.

«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», — заявила Голикова.

Опрошенные News.ru эксперты не разделяют оптимизма Татьяны Голиковой. Российской медицине ещё далеко до того, чтобы стать бесплатной. Множество подводных камней не дают гражданам воспользоваться положенным по закону правом.

Андрей Хромов, председатель Совета общества защиты пациентов: 

Всё, что Минздрав перечислил, это правда. Все пациенты имеют право на бесплатную медицинскую помощь по данному списку. Единственная проблема — на оказание такой помощи зачастую есть квоты, то есть некоторая сумма финансовых средств из бюджета, которая тратится именно на этот вид медицинской услуги. То есть вы имеете право на неё, но воспользоваться этим правом крайне сложно. Для того чтобы получить эту услугу бесплатно, существуют определённые очереди. Человек может ждать этой очереди долго и может умереть, не дождавшись её.

Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат:

Пациент часто вынужден платить за «бесплатные» услуги, потому что они оказываются очень долго. Например, раньше в любой поликлинике делали биохимические анализы. Сегодня сделал — завтра получил результаты. Сейчас всё перевёрнуто с ног на голову. Биохимические анализы — а это, как правило, срочные анализы, по которым решается вопрос о лечении и операции — делаются в течение недели. Никакого смысла в этом нет. То же самое с компьютерной томографией, другими исследованиями. Получается, что формально услуга вроде есть, но на самом деле человек лишён права на медицинскую помощь. Потому что если человек вынужден за помощью стоять в очереди месяц, помощь не будет эффективной.

#медицина #инфографика #БОЛЬНИЦА #услуги #болезньлечение
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