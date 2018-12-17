Химиотерапия и ЭКО: россиянам напомнили о бесплатном лечении

На сайте Минздрава опубликовали Памятку для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Представители ведомства напомнили россиянам, какие услуги им положены безвозмездно, и прописали предельные сроки оказания медицинской помощи. Эти гарантии прописаны в статье 41 Конституции Российской Федерации.
По закону россиянин с полисом ОМС имеет право на многие медицинские услуги. На безвозмездной основе оказывается первичная врачебная и доврачебная помощь. Например, приём врача в поликлинике. Пребывающий в стационаре человек также не платит ни копейки. В том числе и за лекарства, которые там получает. Не нужно доставать кошелёк, даже если в организации оказывается так называемая высокотехнологичная медицинская помощь — с применением новых, сложных, уникальных, ресурсоёмких методов лечения. Гарантирована государством и любая экстренная помощь.
Также в памятке прописали, что первичная медико-санитарная помощь должна оказываться не позже чем через два часа после обращения. А плановая — от 24 часов до 30 календарных дней (в зависимости от типа процедуры).
Составители памятки напомнили: в государственных учреждениях здравоохранения мало платных услуг. Преимущественно они оказываются «по вашей просьбе в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств» или при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг.
Ранее зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила: россияне должны знать — в государственных поликлиниках и больницах становится всё больше бесплатных услуг. Этого удалось достичь за счёт переоснащения, привлечения новых кадров, нового строительства и модернизации. Вице-премьер признала, что «непродуманная оптимизация» нанесла российскому здравоохранению «ущерб». Но в правительстве уже исправляют свои ошибки.
«Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг», — заявила Голикова.
Опрошенные News.ru эксперты не разделяют оптимизма Татьяны Голиковой. Российской медицине ещё далеко до того, чтобы стать бесплатной. Множество подводных камней не дают гражданам воспользоваться положенным по закону правом.