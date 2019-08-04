https://static.news.ru/photo/94897eb6-b6ba-11e9-be86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Liwei/Global Look Press

Главу Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир обеспокоили возможные антииммигрантские мотивы стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон.

Я глубоко обеспокоена тем, что убийства в Эль-Пасо, вероятно, были мотивированы ненавистью к иммигрантам, и призываю власти США расследовать эти террористические акты, — написала политик на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

I am deeply troubled to hear the killings in El Paso were likely motivated by hatred towards #immigrants , and urge the #US authorities to investigate these acts of terror as #hatecrime . My thoughts are with the victims and their families in #ElPaso and #Dayton today — Ingibjorg Solrun Gisladottir (@ODIHRdirector) August 4, 2019

В городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержку новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В этот же день в Дейтоне (Огайо) произошёл такой же инцидент. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.

Ранее News.ru сообщал, что флаги в американском штате Огайо приспустят в память о жертвах стрельбы в Дейтоне. Об этом распорядился губернатор штата Майк Деуайн.