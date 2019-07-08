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Компания-оператор венского городского транспорта Wiener Linien сообщила, что теперь кондиционеры в метро Вены не только держат температуру, но и освежают воздух. У пассажиров есть четыре варианта запаха на выбор.

В эксперименте участвуют поезда на линиях U1 и U6. Вагоны с запахами помечены цветочными наклейками.

Для нас очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно <...> поэтому мы решили запустить проект из ароматических поездов, — пояснила депутат городского совета по вопросам общественного транспорта Улли Зима.

Пассажиры могут выбрать из четырёх запахов: расслабляющий фруктово-цветочный Relax, освежающий и цитрусовый Energize, бодрящий Fresh White Tea и насыщенный кедровый Happy Enjoy. Пользователи метро также могут проголосовать за самый лучший запах в официальном сайте венского метро, сообщает ТАСС .

Пассажиры могут в ближайшие дни сами решить, какой аромат им нравится больше всего, — отметил генеральный директор Wiener Linien Гюнтер Штайнбауер.

Метро в Вене открыто с 1976 года. Сейчас оно состоит из пяти веток и 109 станций.

Ранее News.ru писал, что в Москве на Сокольнической линии закроют девять станций. По данным пресс-службы Московского метрополитена, они будут недоступны с 13 по 20 июля.