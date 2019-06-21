https://static.news.ru/photo/f2dc654e-944d-11e9-80ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые протесты могут возникнуть на улицах Украины, если Конституционный суд признает нелегитимным закон о государственном языке. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко.

Политик отметил, что «реально защитить украинский язык могут только люди», а значит «не за горами новый языковой майдан».

Случилось ожидаемое событие: пятая колонна внесла представление в Конституционный суд с целью отменить закон об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новая власть во главе с Зеленским молчит, — написал Кириленко в Twitter .

Трапилася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить. Реально захистити українську мову можуть лише люди: значить не за горами новий Мовний Майдан — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 июня 2019 г.

Действующий сейчас в стране закон о государственном языке, принятый Верховной радой и подписанный прежним президентом Петром Порошенко, предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни граждан страны.

Нынешний глава государства Владимир Зеленский перед вступлением в должность заявлял, что закон «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения в обществе. Новый украинский лидер обещал провести тщательный анализ закона на предмет соответствия конституции.