Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады. К такому выводу пришли специалисты социологической службы Центра Разумкова.
Согласно проведённому опросу, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 35,4% украинцев, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,7%, за «Батькивщину» — 6,7%, за «Европейскую солидарность» — 5,8%, за «Голос» — 5,4%.
Остальным претендентам не удастся преодолеть пятипроцентный барьер, считают в Центре Разумкова.
Ранее News.ru сообщал, что согласно данным опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» 13–17 июля, в Раду на внеочередных парламентских выборах могут пройти семь партий.