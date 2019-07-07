https://static.news.ru/photo/a70d8478-a0a4-11e9-b47a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Предприятия частного охранного сектора не поставлены под достаточный демократический контроль на системной основе на национальном уровне, такое положение вещей вызывает беспокойство. Об этом сказано в резолюции, которую принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В документе парламентам стран «настоятельно рекомендуют» выработать законодательные нормы для эффективного регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) на основе существующих общемировых стандартов, передаёт РИА Новости .

В тексте также содержится напоминание об обязательствах государств обеспечить в рамках национальных законодательств соблюдение действующими на их территории или с их ведома ЧВК норм международного права.

Резолюция также выражает обеспокоенность «ролью, которые частные военные компании могут косвенно играть в эскалации конфликтов в регионе ОБСЕ».

Российская делегация от голосования по тексту документа воздержалась.

Ранее, как писал News.ru, военный политолог Андрей Кошкин заявил, что разоблачительные материалы про ЧВК Вагнера, которая, как утверждают авторы публикаций, участвует во многих вооружённых конфликтах, недостоверны. Они, уверен он, являются примером поисков «российского следа» везде, где только возможно.