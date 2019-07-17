https://static.news.ru/photo/e70a5c7e-a8c7-11e9-90de-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Река/ТАСС

Контактная группа в Минске пришла к соглашению о необходимости восстановления моста в районе разведения военных сил возле Станицы Луганской на юге Украины, сообщил российский представитель РФ в объединении Борис Грызлов.

По его словам, обе стороны согласны с необходимостью ремонта. Работы начнутся совместно, передаёт ТАСС .

Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана, — отметил Грызлов.

Он добавил, что мост будет эксплуатироваться только в гражданских целях.

Ранее News.ru писал, что президент страны Владимир Зеленский посетил в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска Станицу Луганскую. Среди прочего они побывали на повреждённом мосту, который является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.

Власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить сооружение. Такая возможность появилась благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Как заверил главу государства начальник Генштаба Руслан Хомчак, в Станице Луганской «никакой „зрады“ нет».