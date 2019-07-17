Контактная группа в Минске пришла к соглашению о необходимости восстановления моста в районе разведения военных сил возле Станицы Луганской на юге Украины, сообщил российский представитель РФ в объединении Борис Грызлов.
По его словам, обе стороны согласны с необходимостью ремонта. Работы начнутся совместно, передаёт
Мост на этом участке важен для решения проблем гуманитарного, социального плана, — отметил Грызлов.
Он добавил, что мост будет эксплуатироваться только в гражданских целях.
Ранее News.ru писал, что президент страны Владимир Зеленский посетил в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска Станицу Луганскую. Среди прочего они побывали на повреждённом мосту, который является единственным официально работающим пунктом пропуска. Пешеходное движение осуществляется по деревянным лестницам и настилам, движение транспорта сейчас невозможно.
Власти самопровозглашённой республики не раз предлагали восстановить сооружение. Такая возможность появилась благодаря разведению войск и вооружений, которое успешно завершилось в конце июня. Как заверил главу государства начальник Генштаба Руслан Хомчак, в Станице Луганской «никакой „зрады“ нет».