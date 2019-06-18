https://static.news.ru/photo/634882a2-91e9-11e9-a660-fa163e074e61_1024.jpg Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге Фото: Оксана Джадан/РИА Новости

Мэр Риги Дайнис Турлайс объяснил, почему он против сноса памятника советским воинам-освободителям. Также политик напомнил, что могла представлять из себя Латвия в случае победы нацистов.

Конечно, сам памятник — это бетонный монумент. Кто-то будет спорить, имеет ли он художественную ценность. Я не эксперт, не могу об этом судить, но считаю, что памятник важен для того, чтобы люди вспоминали, о чём идёт речь, и выражали своё отношение к событию, а не к камню, — заявил Турлайс в интервью Sputnik Латвия .

По его мнению, латвийское общество должно признавать необходимость и важность почтения памяти тех, кто сражался с фашизмом.

Некоторые сейчас говорят: «Вот если бы мы были на той стороне, это было бы правильно». Но я напомню: в планах Гитлера никто из историков не нашёл, что если бы он победил, то на этом месте была бы Латвия как страна, — подчеркнул политик.

Как писал News.ru, ранее мэр Риги раскритиковал инициативу сноса памятника воинам-освободителям в столице Латвии. Он сравнил это предложение с мракобесием. Так он отреагировал на решение большинства депутатов Сейма, поддержавших петицию о демонтаже монумента.

Обращение в пользу демонтажа, инициированное местными ультраправыми деятелями, должны были передать на рассмотрение комиссиям по иностранным делам, образованию, науке и культуре.