https://static.news.ru/photo/4029ad4c-9cab-11e9-b736-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал инициативу парламентариев проевропейского блока Acum, предложивших пригласить на должность генпрокурора республики специалиста из другой страны.

Он подчеркнул, что высокие государственные посты должны занимать граждане Молдавии. По словам Додона, этой же позиции придерживается большинство населения страны, сообщает ТАСС .

Некоторое время назад глава правительства Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы видеть в качестве генпрокурора республики Лауру Ковеси, которая ранее занимала аналогичную должность в Румынии.

Ранее News.ru писал, что Додон назначил на пост главы Минобороны Павла Войку, сменив выступавшего за сближение с НАТО Евгения Стурзу. При этом президент подчеркнул, что вверенное Войку ведомство должно оставаться вне политики.