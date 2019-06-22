Власти Львова озаботились количеством бродячих кошек в городе и решили провести их учёт. Об этом рассказала глава коммунального предприятия «Лев» Оксана Кошак.
Цель данного мероприятия состоит не только в установлении численности бездомных животных, но и в выявлении мест их скопления. Полученная информация будет использована для принятия адекватных мер по работе с бродячими зверями в будущем.
По словам Кошак, для «переписи» разработана методика, не имеющая аналогов в мире. Ею уже заинтересовались в 15 странах, сообщает «
Ранее News.ru писал, что столичные зоозащитники обнаружили две квартиры, в которых были заперты около сотни кошек. Часть животных погибла, а остальные находились в плачевном состоянии.