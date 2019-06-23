Администрация президента Украины Владимира Зеленского потребовала от Нацполиции гарантировать в равной мере безопасность как сторонников, так и противников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Проведение акции запланировано на 23 июня в Киеве. Для обеспечения общественного порядка во время её проведения, по словам замглавы МВД Украины Сергея Ярового, будут привлечены все подразделения ведомства.
Некоторое время назад глава нацполиции Андрей Крищенко заявил о задержании группы лиц, планировавших устроить провокацию в ходе марша, сообщает
Ранее News.ru писал, что противники акции в поддержку ЛГБТ-сообщества проводят молитвенное стояние в Киеве. В числе организаторов мероприятия экстремистское движение «Правый сектор» (запрещено в России).