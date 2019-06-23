https://static.news.ru/photo/f400b3b4-9586-11e9-92ac-fa163e074e61_1024.jpg Украинские активисты против ЛГБТ стоят рядом с перечеркнутым флагом ЕС в акции протеста против гей-парада Kyiv Pride 2019 (Марш Равенства) Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента Украины Владимира Зеленского потребовала от Нацполиции гарантировать в равной мере безопасность как сторонников, так и противников «Марша равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Проведение акции запланировано на 23 июня в Киеве. Для обеспечения общественного порядка во время её проведения, по словам замглавы МВД Украины Сергея Ярового, будут привлечены все подразделения ведомства.

Некоторое время назад глава нацполиции Андрей Крищенко заявил о задержании группы лиц, планировавших устроить провокацию в ходе марша, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что противники акции в поддержку ЛГБТ-сообщества проводят молитвенное стояние в Киеве. В числе организаторов мероприятия экстремистское движение «Правый сектор» (запрещено в России).