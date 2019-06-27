Мужская сборная России по дзюдо выступила на чемпионате Европы в рамках Евроигр в Минске вторым составом, но при этом смогла завоевать по одной медали каждого достоинства в личном турнире и золото в команде, обеспечив россиянам первое место в медальном зачёте по итогам соревнований. Об атмосфере Евроигр, новых именах в сборной, подготовке к чемпионату мира и Олимпиаде в Токио главный тренер команды Хасанби Таов рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.

— В личном турнире ваши подопечные выиграли по одной медали каждого достоинства. Как оцените этот результат?

— В принципе мы выиграли командные соревнования. Это главный наш успех. В первые два дня не получилось завоевать медалей, и это было неприятно. Мы возлагали надежды и на ребят, которые выступают в лёгких весах. Они должны были побороться, но это спорт, где случаются и неудачи.

— Почему в турнире приняли участие спортсмены второго состава?

— Мы дали возможность проявить себя вторым и третьим номерам, потому что основная сборная готовится к чемпионату мира в Токио, но и в этой команде, как оказалось, есть сильные ребята, такие как Инал Тасоев и Арман Адамян. Они стали открытиями турнира и добились первых значимых успехов на международной арене.

— У них есть шанс пробиться в основную команду?

— У них очень большие перспективы. Парни доказали, что могут бороться за награды на крупных международных стартах. Думаю, в будущем они могли бы и на чемпионате мира хорошо выступить.

— В командном турнире ваши подопечные чудом переломили ход схватки и вырвали победу. Что чувствовали при счёте 0:3 в финале с португальцами?

— Честно говоря, я не сомневался, что в команде мы выиграем, даже в тот момент, потому что у нас был очень хороший состав. Все ребята нацеливались только на золото. Даже когда проигрывали 3:0, оставалась надежда. Муса Могушков вытащил команду и реабилитировался за неудачу в личных соревнованиях. Все ребята бились в этом финале до конца.

Муса Могушков ПАвел Лисицын/РИА Новости

— Как команда будет готовиться к главному старту сезона в Токио?

— Чемпионат мира в Токио станет для нас генеральной репетицией перед Олимпийскими играми. Сейчас у нас пройдут сборы в Адлере, затем подготовка в Словении, а потом заключительный сбор во Владивостоке, откуда команда отправится в Японию.

— На Олимпиаде будете использовать ту же схему подготовки?

— Да. Владивосток и Токио находятся в одном часовом поясе, поэтому мы посмотрим, как пройдёт чемпионат мира, и внесём определённые коррективы, но схема будет та же. С одной стороны команда будет находиться у себя в стране, дома, с другой заранее пройдёт акклиматизацию.

— Какое впечатление оставили Европейские игры в Минске? Почувствовали на них олимпийскую атмосферу?

— Мне очень понравилось в Минске. Это хорошая страна, где мы комфортно себя чувствовали. Олимпийская деревня была организована на высшем уровне. Мы остались довольны и спортивной составляющей: подготовкой разминочного и соревновательного зала. Всё прошло на высшем уровне.

— Многие сомневаются в необходимости проведения этих соревнований. У Европейских игр есть будущее?

— А мне нравится эта идея. Это очень хорошие соревнования, которые полезны для молодых спортсменов. Считаю, что федерация дзюдо правильно делает, что совмещает чемпионат Европы и Европейские игры, потому что у нас и так плотный календарь соревнований. Однако статус чемпионата Европы позволяет сильным борцам выступать здесь. Это своего рода мини-олимпиада. За год до главного старта четырёхлетия спортсменам важно прочувствовать эту олимпийскую атмосферу, подготовиться к ней морально. Я был на многих Олимпиадах и могу сказать, что на Европейских играх схожая атмосфера.