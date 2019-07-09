https://static.news.ru/photo/649ba21a-a2d3-11e9-8722-fa163e074e61_1024.jpg Иван Штырков Фото: instagram.com/ivanshtyrkovmma

Российский боец ММА Иван Штырков, чей дебют в UFC был сорван из-за пложительной допинг пробы на анаболический стероид болденон, получил двухлетнюю дисквалификацию от USADA. Ещё раньше, при появлении положительной допинг-пробы боец разорвал контракт с UFC.

Как сообщает Sherdog.com, после дополнительных лабораторных исследований положительными оказались пробы бойца, взятые 27 марта и 3 апреля, показавшие содержание болденона и его метаболитов. Дисквалификация Штыркова продлится до марта 2021 года и распространяется на территорию США и Канады.

Что касается его дебюта в японском промоушене RIZIN 28 июля, то поединок с корейцем Хун Кимом останется без изменений, так как RIZIN не находится под юристидкцией ВАДА и не сотрудничает ни с какой антидопинговой организацией.

Как сообщает News.ru, Михаил Кокляев рассказал, когда может состояться его бой с Александром Емельяненко.