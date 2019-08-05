31 августа в Лондоне в рамках вечера бокса, главным событием которого станет объединительный чемпионский бой в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, лучший российский тяжеловес Александр Поветкин проведёт свой первый бой после поражения от Энтони Джошуа. Менеджер Поветкина Дмитрий Иванов в эсклюзивном интервью News.ru рассказал, почему Александр выбрал именно этого соперника, каких целей он намерен добиться в боксе и чем были шокированы врачи после его боя с Джошуа.

— Бой с Хьюи Фьюри был объявлен только за месяц. Этого срока достаточно для Александра, чтобы хорошо «подвестись» к бою?



— Мы уже готовились к бою 22 июля в Англии, но, к сожалению, соперника не подтвердили. Саша уже провёл полноценный сбор. Мы взяли небольшую паузу, а сейчас он пройдёт этап подводки. У нас останутся двухнедельные спарринги, после которых он будет готов.

— Сколько спарринг-партнёров будет с ним работать?



— На данный момент есть два спарринг-партнёра. Рассматривали также кандидатуру Малика Скотта, но он не подтвердился, поэтому находимся в процессе поиска замены. В понедельник будет первый спарринг.

— Вы рассматривали несколько вариантов для проведения боя Александра, в том числе в Саудовской Аравии. Почему остановились на Хьюи Фьюри?



— С Саудовской Аравией был хороший вариант, мы тщательно готовились, но по некоторой информации Амир Хан не всё поделил с Эдди Хирном (участник главного боя с крупнейшим британским промоутером. — News.ru), после чего тот вышел из проекта со всем своим активом. А у нас есть обязательства перед Хирном. После боёв с Прайсом и Джошуа у Хирна осталась опция и на третий бой Саши Поветкина, поэтому мы должны её выполнить, а дальше уже смотреть, куда двигаться дальше.

Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

— Какие козыри есть у Фьюри перед Александром?



— Молодость, антропометрия и неудобство. Он менее комбинационный боксёр, но очень мощный, умеет хорошо вязать. На стороне Саши опыт, понимание, с кем он боксирует. Ему вообще без разницы с кем боксировать, он хочет большие бои. После операции на локте у Саши была большая пауза, и это будет первый бой, поэтому мы с командой решили посмотреть его в деле с таким соперником до большого боя. В режиме теста мы видели как Саша проходил подготовку в режиме спаррингов. Всё было отлично без проблем, но чтобы втянуться, ему нужен сейчас такой бой. Для Фьюри это вызов и трамплин в карьере. Саша пока не собирается заканчивать карьеру и хотел бы ещё боксировать на высоком уровне.

— Судя по такому настрою, он предпримет ещё одну попытку побороться за титул?



— Если бы Саша не хотел этого, он бы не строил дальнейших планов на свою карьеру, а у него горит глаз, есть желание и мотивация. Главный его серьёзный плюс, что он постоянно держит себя в форме. Уже через три дня после любого боя он начинает тренироваться. Саша никогда не опускается в подготовке ниже пятёрки по десятибальной шкале.

— Что вы имеете ввиду?



— Даже в первый этап подготовки он начинает не с нуля, соответственно, ему нужно приложить меньше усилий, чтобы подойти к пику формы. Некоторые спортсмены после боя падают в ноль, позволяя себе пассивный отдых. Потом с нуля забраться на вершину очень тяжело. Саша всегда в форме, постоянно соблюдает режим. Он обязательно начинает день с зарядки, потом проводит тренировку. Он хочет и дальше находиться в состоянии человека, который должен дать хороший результат. Мы тоже надеемся, что бой станет для него хорошим тестом и уверенны в его победе.

Александр Усик K-G Z Fougstedt/imago sportfotodienst/Global Look Press

— В качестве возможного оппонента для Поветкина называли и Александра Усика, но его представители считают, что ещё одно российско-украинское противостояние сейчас не нужно. Что об этом думают в вашем лагере?



— Как я уже говорил, Саше интересны бои с большими спортсменами, потому что такие бои делают имя. У Саши есть золотые медали олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы среди любителей, были чемпионские пояса в профессиональной карьере. Хотелось бы, чтобы ряд его именитых соперников, таких как Кличко, Джошуа пополнился и другими именами. К ним относится Усик, Фьюри-старший, Уайлдер. В бою с Джошуа травма Александра достигла своего пика. Когда у него были спарринги, он постоянно жаловался на свои локти, а потом врачи вытащили 33 осколка из одного локтя и 17 из другого и спросили: «А как ты вообще боксировал?» У меня ещё есть надежда на матч-реванш с Джошуа или бой с любым другим именитым соперником.

— Вам лично интересен Усик в качестве соперника Поветкина?



— Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы — один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей. У Усика очень комбинационная манера и классная работа ног. Поветкин всегда хочет быть в центре ринга, поддавливать, поэтому у них получился бы красивый бой, интересный для всех. Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера. Команда Александра Усика выбрала себе другую дорогу, мы тоже ищем свой путь и относимся с глубоким уважением к этому боксёру и его тренерскому штабу. Хотелось бы, чтобы Поветкин провёл ещё один большой бой и одержал в нём победу.