Зять Трампа отправится в турне по Ближнему Востоку

Зять и старший советник американского президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен уговорить арабские страны нормализовать отношения с Израилем. С этой целью он отправится в турне по Ближнему Востоку.
Как
О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения.
Согласно её условиям, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между ОАЭ и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.
Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен