Зять Трампа отправится в турне по Ближнему Востоку

https://static.news.ru/photo/68130e96-e4af-11ea-bd17-fa163e074e61_660.jpg Джаред Кушнер Фото: Anna Moneymaker - Pool Via Cnp/Global Look Press

Зять и старший советник американского президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен уговорить арабские страны нормализовать отношения с Израилем. С этой целью он отправится в турне по Ближнему Востоку.

Как сообщает ТАСС, в поездке зятя главы Соединённых Штатов Дональда Трампа будет сопровождать помощник президента и спецпредставитель американской администрации на международных переговорах Ави Берковитц. Они посетят Израиль, а также Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию, чтобы договориться об их присоединении к соглашению о нормализации отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем.

О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения.

Согласно её условиям, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между ОАЭ и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с США.