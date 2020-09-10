Зуб Патриса Лумумбы вернут его семье

Суд в Бельгии постановил, что зуб, вырванный у конголезского национального героя Патриса Лумумбы, принадлежит его семье.
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Часть тела Лумумбы вернут в Демократическую Республику Конго, сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик ван Дюс. При этом чиновник отметил, что подлинность зуба подтвердить невозможно, так как тест ДНК мог бы его уничтожить.
Патрис Лумумба стал первым премьер-министром ДР Конго после провозглашения независимости страны в июне 1960 года. Он является одним из символов борьбы народов Африки против колонизаторов. В сентябре того же года был отправлен в отставку в ходе Конголезского кризиса, позже арестован и убит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специальная парламентская комиссия Бельгии рассмотрит вопрос о возможном извинении перед своими бывшими африканскими колониями.
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