Зуб Патриса Лумумбы вернут его семье

https://static.news.ru/photo/568a7068-f393-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people via www.imago /Global Look Press

Суд в Бельгии постановил, что зуб, вырванный у конголезского национального героя Патриса Лумумбы, принадлежит его семье.

Об этом сообщает бельгийский информационный портал VRT. Лумумба после отстранения от власти в ДР Конго попал в руки сепаратистов, которые убили его 17 января 1961 года при участии бельгийских наёмников. Зуб забрал себе на память бывший бельгийский полицейский, который принимал участие в расправе и помогал избавиться от трупа. Власти Бельгии конфисковали зуб.

Часть тела Лумумбы вернут в Демократическую Республику Конго, сообщил пресс-секретарь бельгийской прокуратуры Эрик ван Дюс. При этом чиновник отметил, что подлинность зуба подтвердить невозможно, так как тест ДНК мог бы его уничтожить.

Патрис Лумумба стал первым премьер-министром ДР Конго после провозглашения независимости страны в июне 1960 года. Он является одним из символов борьбы народов Африки против колонизаторов. В сентябре того же года был отправлен в отставку в ходе Конголезского кризиса, позже арестован и убит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специальная парламентская комиссия Бельгии рассмотрит вопрос о возможном извинении перед своими бывшими африканскими колониями.