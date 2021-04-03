«Золотой парад»: как прошла церемония перевозки мумий фараонов в Каире

В центре Каира состоялась торжественная церемония транспортировки мумий 22 фараонов из Египетского музея в Национальный музей египетской цивилизации. Мероприятие транслировалось в прямом эфире по местному телевидению.

Тела 18 фараонов и четырёх цариц поместили в ящики с азотом. В частности, среди них были останки царицы Хатшепсут, Рамзеса II, а также Тутмоса III.

Затем мумии провезли под торжественную музыку на автомобилях-ладьях от площади Тахрир по набережной Нила. Фараонов сопровождали конные боевые колесницы.

После того как мумии доставили в Национальный музей, в Каире дали пушечный залп из 21 орудия.

О том, как прошёл «Золотой парад фараонов», — в фотогалерее NEWS.ru.

Mohamed Hossam/EPA/ТАСС Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/ Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Luna Safwan/twitter.com Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press Daphne Oseña Paez/twitter.com Luna Safwan/twitter.com Ministry of Tourism and Antiquities/twitter.com AP/ТАСС