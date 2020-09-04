Знаменитый ледник Мармолада в Италии может исчезнуть через 15 лет

https://static.news.ru/photo/e3b054a4-ef7d-11ea-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Jordan/imageBROKER.com/Global Look Press

Расположенный на высоте 3342 метра ледник Мармолада является крупнейшим в Доломитовых Альпах. Это один из немногих ледников живописного итальянского горного хребта, который позволяет кататься на лыжах в любое время года. Но учёные университета Падуи бьют тревогу: Мармолада теряет объем с угрожающей скоростью, а через 15 лет может и вовсе исчезнуть. Причина — выбросы CO2.

Ледник за последние 70 лет потерял более 80% своего объёма, уменьшившись с 95 млн кубических метров в 1954 году до 14 млн сегодня. Исчезновение Мармолады всё ближе. Возможно, ему осталось жить не более 15 лет, — говорит Альдино Бондесан, член итальянского гляциологического комитета и профессор геоморфологии в Университете Падуи.

Мармолада — один из наиболее изученных ледников в Доломитовых Альпах. Наблюдение за ним ведётся постоянно с 1902 года. Исследователи связывают быструю потерю объёма ледника с неуклонным увеличением выбросов диоксида углерода в течение последних нескольких десятилетий. Десять лет назад Мармолада терял пять гектаров льда в год, но теперь эта площадь увеличилась до девяти гектаров. Если тенденция сохранится, это «может привести к исчезновению большей части ледника к 2031 году», отмечает ещё один гляциолог профессор Мауро Варотто.

Новое исследование перекликается с результатами других научных работ, показывающих, что изменение климата вызывает таяние ледников по всему миру. Это, по словам учёных, может поднять уровень моря, вызвать наводнения и сократить запасы воды во время засухи. По данным Европейского агентства по окружающей среде, ледники в Альпах с 1900 года сократились примерно наполовину. Другое исследование, проведённое ETH Zurich в Швейцарии, предупреждает , что две трети льда в альпийских ледниках растают к концу века, если выбросы CO2 продолжат расти.

Результаты исследования Университета Падуи по Мармоладе будут опубликованы в Журнале гляциологии в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что снег на альпийском леднике Презена на высоте 2618 метров стал розовым из-за активного размножения водорослей. Их появление там обусловлено глобальными процессами изменения климата, предполагают исследователи.