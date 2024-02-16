«Знали еще в январе»: спикер Конгресса США о противоспутниковом оружии РФ Майк Джонсон заявил о наличии плана по борьбе с угрозой России из космоса

Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Майк Джонсон

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон знал о существовании «новой угрозы национальной безопасности США» со стороны РФ еще с января, пишет издание The Hill. Сенатор выразил уверенность, что у Белого дома есть план по борьбе с противоспутниковым оружием, которое Россия якобы хочет разместить в космосе. Письмо президенту США Джо Байдену с предложением встречи на эту тему было направлено 31 января, уточнил конгрессмен.

Это вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы запросили встречу с президентом. Я это сделал, мы сделали это в письменном виде в январе. Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем, — подчеркнул Джонсон.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер, который первым публично заговорил о новой угрозе Вашингтону, подчеркнул, что администрация США относится к этому вопросу очень серьезно. По словам сенатора, ему не терпится поддержать проект Пентагона по защите страны.

Ранее стало известно, что американским законодателям на секретном брифинге рассказали о намерении России «разместить в космосе ядерное оружие» для уничтожения спутников. Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой по поводу предполагаемой разработки. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян связал информацию о неких космических усилиях России с необходимостью пролоббировать выделение денег на помощь Украине.