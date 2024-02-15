Политолог озвучил подоплеку заявлений США о «русской угрозе» в космосе Политолог Ордуханян: «русская угроза» в космосе нужна США для помощи Украине

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Заявления американских политиков о «русской космической угрозе» имеют целью пролоббировать выделение конгрессом денежной помощи Украине, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В беседе с «360» он отметил, что об успешных испытаниях Россией противоспутникового оружия было известно еще три года назад, однако для президентской компании в США используются и устаревшие новости.

Политолог согласился, что история о космической агрессии России вполне может оказаться попыткой давления на конгрессменов, которые планируют отклонить законопроект о выделении финансовой помощи Украине и Израилю.

Сейчас это вытащили и начинают показывать. Это все равно что сказать: «Смотрите, у них есть танк Т-90, у него пушка, а пушка может выстрелить и кого-нибудь убить!» <...> Это очередная мышиная возня, и если суммировать все, что они говорят, станет понятно, что все это внутренняя повестка. Сейчас все используют для того, чтобы выиграть президентские выборы, — пояснил Ордуханян.

По его словам, американцев ждет огромное количество подобных вбросов, которые на самом деле являются лишь элементами политической борьбы.

Информация о некоей «новой стратегической угрозе со стороны России» появилась 13 февраля после секретного брифинга в Конгрессе США. По окончании брифинга конгрессмен-республиканец Майк Тернер публично обратился к президенту Джо Байдену с призывом рассекретить информацию о «новой стратегической угрозе для США». По данным источников американских СМИ в Пентагоне, речь шла о неких российских разработках в области космоса.