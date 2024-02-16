США решили обсудить с Россией разработку противоспутникового оружия Байден распорядился начать диалог с РФ из-за противоспутникового оружия

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией по поводу предполагаемой разработки Москвой противоспутникового оружия, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, американское разведывательное сообщество высказывает серьезные опасения по поводу широкой огласки связанных с этой ситуацией разведданных.

Он [Байден] распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает, — сказал он.

Кирби добавил, что договоренности о новом контакте РФ и США еще нет. Представитель Белого дома считает, что Россия разрабатывает свое оружие в нарушение норм международного права. При этом он назвал «чушью» предположение, что власти США распространили эту информацию для одобрения конгрессом новой помощи Украине.

Данные о некоей «новой стратегической угрозе со стороны России» появились 13 февраля после секретного брифинга в Конгрессе США. Позже конгрессмен-республиканец Майк Тернер публично обратился к Джо Байдену с призывом рассекретить информацию о «новой стратегической угрозе для США». По сведениям источников американских СМИ в Пентагоне, речь шла о российских разработках в области космоса.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян ранее предположил, что заявления о «русской космической угрозе» имеют целью пролоббировать выделение конгрессом денежной помощи Украине. Он отметил, что об успешных испытаниях Россией противоспутникового оружия было известно еще три года назад, однако для президентской кампании в США используются и устаревшие новости.