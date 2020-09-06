Журналисты Charlie Hebdo пожаловались на блокировку в Instagram

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После повторной публикации в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда журналисты издания пожаловались на блокировку своих аккаунтов в Instagram. В настоящее время аккаунты этих сотрудников издания не заблокированы.

Мой аккаунт в Instagram, как и аккаунт моей коллеги по Charlie Hebdo Лор Доси, был деактивирован после публикации обложки нового выпуска издания с карикатурой на пророка Мухаммеда, — цитирует ТАСС сообщение карикатуриста Корина Рея.

Отмечается, что проблемы с доступом обнаружились 5 и 6 сентября.

Ранее французская газета Charlie Hebdo приняла решение 2 сентября повторно опубликовать в своём новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью террористов в 2015 году, писал NEWS.ru.

7 января террористы Саид и Шериф Куаши расстреляли 11 человек в редакции журнала Charlie Hebdo. Накануне издание опубликовало карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. После трагедии в течение нескольких дней в Париже продолжались теракты, в результате которых погибли шесть человек.

Сами напавшие на редакцию газеты братья Куаши были убиты в ходе операции жандармского спецназа в городе Даммартен-ан-Гоэль, недалеко от Парижа. На предстоящем в Париже судебном процессе перед судьями предстанут 14 обвиняемых. Будут заслушаны многочисленные свидетели.