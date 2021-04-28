Жительница Индии раскрыла секрет похудения на 50 килограммов

https://static.news.ru/photo/c97494cc-cfae-11ea-8eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Индии раскрыла секрет своего похудения. За два года женщине удалось избавиться от 50 килограммов лишнего веса. Об том пишет издание Times of India.

По словам 30-летней Чанчал Малхотры, её максимальный вес составлял 125 килограммов, однако за 2 года он смогла достичь отметки в 73 килограмма.

По словам женщины, проблемы начались после развода родителей, из-за чего пристрастилась к вредной пище. Перепробовав целый ряд диет, Чанчал не удалось достичь желаемого результата, после каждой очередной попытки похудеть вес женщины только увеличивался.

Наконец она решила, что необходимо сменить стратегию, и отныне главным стал медленный поступательный прогресс вместо резкой смены образа жизни. По мнению Чанчал, секрет успеха оказался заключён в самодисциплине, включая контроль за порциями пищи, и регулярных занятиях в тренажёрном зале и общей физической активности.

В рамках диеты Малхотра перешла с фастфуда на домашнюю еду, увлеклась местной кухне. Также она стала уделять внимание физическим тренировкам, занимаясь не менее часа в день, и медитации для контроля душевного равновесия.

На завтрак женщина чаще всего ела многозерновой хлеб и яйца, на обед курицу, салаты и рис. Ужин составляли те же продукты, что и в обед, но в меньшем объёме. Кроме того, перед тренировками Чанчал съедала по половинке яблока и запивала его чёрным кофе, а после занятий — яичный белок.

Похудевшая Малхотра призывает всех желающих сбросить лишний вес быть дисциплинированными, терпеливыми и последовательными в своём подходе.

Ранее семь простых привычек, замедляющих процесс старения, назвал британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил. По мнению эксперта, чтобы продлить жизнь и не стареть, необходимы регулярная физическая активность, отказ от пищевых добавок, добавление в рацион большого количества овощей. Также человеку следует следить за своим давлением и пульсом, поддерживать здоровье зубов и отказаться от необычных диет.