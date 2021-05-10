Жители Украины высмеяли амбициозные космические планы Киева

https://static.news.ru/photo/5049b706-b191-11eb-9da9-96000091f725_660.jpg Владимир Тафтай Фото: spacecenter.od.ua

Украинцы раскритиковали заявление главы государственного космического агентства Владимира Тафтая об «амбициозной космической программе» Киева, согласно которой в ближайшие пять лет планируется построить собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь спутников. Положения этой программы Тафтай озвучил в эфире телеканала «Первый деловой».

«С МВФ согласовали, надеюсь?», «Даже украинцам, если честно, смешно», «Название корабля „Зрада-перемога“, ну и сам космодром, конечно же, в Крыму», «Может, сначала восстановить хоть один автомобильный бренд, например, „Запорожец“?», отреагировали на эту новость многочисленные комментаторы.

Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о возможности совместного запуска спутника «Сич 2-30» в декабре. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что работы над спутником близки к завершению. Космический аппарат находится в стадии окончательного анализа и проверки готовности к пуску. Уруский заявил, что Украина, имеющая конструкторские бюро и мощную промышленность, должна каждый год запускать спутники.

Предполагается, что спутник «Сич 2-30» будут использовать для получения цифровых изображений Земли и мониторинга параметров ионосферы планеты.