В Полтавской области Украины утром 20 февраля произошли столкновения местных жителей и полиции. Причиной стала эвакуация украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавируса.
Жители посёлка Новые Санжары узнали, что вывезенных из Китая соотечественников планируют разместить в местном санатории МВД, и вышли на протест. Они стали блокировать въезды в населённый пункт,
По последним данным, самолёт с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Об этом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал подселить эвакуированных из КНР в особняки чиновников и представителей власти, подстрекающих людей перекрывать дороги и препятствовать возвращению граждан на родину, писал NEWS.ru.
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