https://static.news.ru/photo/632ed1ac-53b5-11ea-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: SkyUp Airlines/Twitter

В Полтавской области Украины утром 20 февраля произошли столкновения местных жителей и полиции. Причиной стала эвакуация украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавируса.

Жители посёлка Новые Санжары узнали, что вывезенных из Китая соотечественников планируют разместить в местном санатории МВД, и вышли на протест. Они стали блокировать въезды в населённый пункт, пишет УНИАН.

По последним данным, самолёт с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами приземлился в аэропорту Борисполь под Киевом. Об этом свидетельствует информация мониторингового ресурса Flightradar24. В общей сложности на борт были допущены 73 человека, китайские медики запретили перевозку трёх украинцев и одной гражданки зарубежного государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал подселить эвакуированных из КНР в особняки чиновников и представителей власти, подстрекающих людей перекрывать дороги и препятствовать возвращению граждан на родину, писал NEWS.ru.