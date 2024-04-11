Жители Украины стали передавать России координаты ВСУ Небензя: украинцы стали активно передавать ВС России координаты ВСУ

Фото: МО Украины

Жители отдельных украинских городов, в числе которых Одесса, Харьков и Николаев, стали активно передавать ВС РФ координаты ВСУ, сообщил на заседании Совета Безопасности представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, данный факт наглядно показывает истинное отношение граждан Украины к конфликту.

Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему, — отметил Небензя.

Дипломат добавил, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей в Киеве. Он отметил, что западные страны предпочитают умалчивать об этом обстоятельстве.

11 апреля украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. По его словам, 283 парламентария проголосовали за. Сам Гончаренко выступил против, отметив, что в закон необходимо включить положение о демобилизации. Гончаренко отметил, что продолжит бороться дальше. Он заявил о необходимости установления четких сроков службы.