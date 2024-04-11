Постпред РФ при ООН сравнил украинцев с крепостными Небензя: закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных

Фото: МО Украины

Закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей в Киеве, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, западные страны предпочитают умалчивать об этом обстоятельстве.

Готовящийся сейчас закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается [президент Украины Владимир] Зеленский, — сказал Небензя.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались.

По этому поводу первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев предположил, что после принятия закона в Вооруженные силы Украины начнут призывать инвалидов и женщин. По его словам, символично, что бронь от мобилизации получили сотрудники телемарафона, артисты цирка и помощники депутатов. Мужчинам же, по его мнению, четко дают понять, что никакой демобилизации не будет до окончания конфликта.