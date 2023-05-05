Жителей Гватемалы пытаются спасти от извержения вулкана Власти Гватемалы эвакуируют жителей из района извергающегося вулкана Фуэго

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

В Гватемале из-за извержения вулкана Фэго эвакуируют жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа в департаменте Чимальтенанго. Об этом сообщила Национальная служба чрезвычайных ситуаций Гватемалы CONRED. Для размещения граждан власти задействовали два крупных убежища, они примут почти 900 семей.

Исполнительный секретариат CONRED содействует муниципальным координаторам по управлению рисками стихийных бедствий в проведении превентивных эвакуаций в муниципалитете Сан-Педро-Йепокапа, Чимальтенанго, деревнях Панимаче I и II, Эль-Порвенир и Морелия, — говорится в сообщении.

По информации CONRED, извержение вулкана Фуэго сопровождается выбросом пепла и газов на высоту до 6 километров, а также потоками лавы на восточном и западном склонах.

Фуэго представляет собой самый активный вулкан Центральной Америки. Он располагается в 45 километрах на запад от столицы Гватемалы. Высота вулкана составляет 3763 метра над уровнем моря. В 2018 году извержение Фуэго затронуло 1,7 млн человека, всего в стране проживают 16,6 млн. Жертвами стихии тогда стали по меньшей мере 190 человек.

В ночь на 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Высота выброса пепла составила 16 км. Последствия рекордного за последние 60 лет пеплопада ощутили на себе все местные жители: толстый слой пепла покрыл автомобили, дома и дороги.

Позднее в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН предупредили, что в последнее время в регионе наблюдается повышенная активность вулкана Шивелуч. По данным ученых, на протяжении нескольких дней происходят землетрясения и растет новый лавовый купол.