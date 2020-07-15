Житель Южной Кореи бросил ботинок в президента страны

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подвергся нападению соотечественника. Мужчина по фамилии Чон бросил в главу государства ботинком.
Инцидент произошёл, когда южнокорейский лидер выходил из здания парламента. Бросок цели не достиг, а метатель обуви был задержан полицией.
По словам злоумышленника, он хотел, чтобы президент «почувствовал презрение и позор». При этом разъяснить причину своего негативного отношения к главе государства он объяснять не стал,
Ранее похожие инциденты происходили с экс-президентом США Джорджем Бушем, премьер-министром КНР Вэнь Цзябао, бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом и лидерами других государств.
Ранее NEWS.ru писал, что в 2011 году было предотвращено покушение на президента РФ Владимира Путина. Помешал совершению преступления сотрудник ФСБ Михаил Горбатов. В настоящее время он отбывает наказание за мошенничество.
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