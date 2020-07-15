Житель Южной Кореи бросил ботинок в президента страны

https://static.news.ru/photo/a703f058-c749-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Мун Чжэ Ин Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подвергся нападению соотечественника. Мужчина по фамилии Чон бросил в главу государства ботинком.

Инцидент произошёл, когда южнокорейский лидер выходил из здания парламента. Бросок цели не достиг, а метатель обуви был задержан полицией.

По словам злоумышленника, он хотел, чтобы президент «почувствовал презрение и позор». При этом разъяснить причину своего негативного отношения к главе государства он объяснять не стал, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее похожие инциденты происходили с экс-президентом США Джорджем Бушем, премьер-министром КНР Вэнь Цзябао, бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом и лидерами других государств.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2011 году было предотвращено покушение на президента РФ Владимира Путина. Помешал совершению преступления сотрудник ФСБ Михаил Горбатов. В настоящее время он отбывает наказание за мошенничество.