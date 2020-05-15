Предотвративший покушение на Путина экс-полковник ФСБ останется в колонии

https://static.news.ru/photo/1317b1c8-96bf-11ea-bded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении бывшему полковнику ФСБ Михаилу Горбатову. Он осуждён за мошенничество. Чекист известен участием в предотвращении покушения на президента Владимира Путина.

Следствие установило, что совладелец банка «Транспортный» Александр Мазанов заплатил Горбатову $450 тысяч за непривлечение к уголовной ответственности. В действительности уголовное дело не было возбуждено.

Бывший полковник ФСБ был приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы в июле 2019 года. Он не отправился в колонию, а остался в изоляторе, поскольку стал ключевым свидетелем по делу «золотого полковника» ФСБ Кирилла Черкалина.

На слушаниях по ходатайству об УДО администрация СИЗО дала Горбатову положительную характеристику. Адвокаты напомнили суду о былых заслугах осуждённого. Но прокурор оказался против УДО Горбатова. Экс-полковник ФСБ остался отбывать оставшийся срок, сообщает «Коммерсант».

Михаил Горбатов предотвратил покушение на президента РФ Владимира Путина в 2001 году. В 2002 году чекист разрабатывал план освобождения заложников, захваченных в театральном центре на Дубровке («Норд-Ост»).

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