Сотрудника СК в Волгограде задержали за вымогательство

https://static.news.ru/photo/9220c38e-92f4-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет сообщил о задержании своего сотрудника в Волгограде. Силовика подозревают в вымогательстве.

Местный СК совместно с ФСБ выяснил, что мужчина причастен к вымогательству, за которое также задержан другой подозреваемый, передаёт РИА Новости. Следствие будет просить для них обоих заключения под стражу.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал основателя страниц «Омбудсмен полиции» в социальных сетях Владимира Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.