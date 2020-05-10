Сотрудника СК в Волгограде задержали за вымогательство

Следственный комитет сообщил о задержании своего сотрудника в Волгограде. Силовика подозревают в вымогательстве.
Местный СК совместно с ФСБ выяснил, что мужчина причастен к вымогательству, за которое также задержан другой подозреваемый,
Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал основателя страниц «Омбудсмен полиции» в социальных сетях Владимира Воронцова, задержанного днём ранее, и поместил в СИЗО. Его подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.
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