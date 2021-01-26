«Самая коварная страна»: Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не ездить в Турцию. Такой совет он дал соотечественникам после нападения мужчины с ножом на россиян в Стамбуле.

По мнению политика, произошедшее должно заставить сограждан пересмотреть свои планы на визит в эту страну.

Не надо ездить в Турцию, самая коварная страна, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Нападение на трёх граждан РФ — мужчину и двух женщин — произошло вечером 24 января в районе Бешикташ. Россияне получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, их жизни вне опасности.

Злоумышленником оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й, страдающий психическим расстройством. Он был задержан. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что инцидент произошёл из-за бытового конфликта.

26 января в турецком суде запланировано рассмотрение дела о произошедшем.

Как писал NEWS.ru, один из очевидцев рассказал, что нападавший одну из девушек ударил ножом по меньшей мере семь раз, ещё двоих россиян — по три или четыре раза.