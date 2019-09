25-летняя Кейтлин Стаббс впала в кому, её госпитализировали, а на следующий день врачи приняли решение провести кесарево сечение, сообщает Daily Mail .

Малышка Куинн провела первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии. Сейчас о девочке, которой полтора месяца, заботится отец. Её мама находится в больнице — Кейтлин медленно приходит в себя, врачи говорят, что ей предстоит длительное восстановление. Девушка пока не понимает, что у неё уже родилась дочь.