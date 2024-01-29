Женщина рассказала о «кошмарном опыте» секса втроем

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Австралийка рассказала о неудачном опыте секса втроем, чем шокировала слушателей подкаста The Hookup Podcast, пишет издание New Zealand Herald. Женщина познакомилась с парой, поехала к ней в гости и вскоре оказалась голой в постели. Однако, вопреки ожиданиям, хозяева дома устроили скандал.

Как пишет издание, сначала девушка велела своему молодому человеку уйти, чтобы «пообщаться с незнакомкой» самостоятельно. После того, как между ними началась перепалка, они сделали гостью посредником в их ссоре — женщине приходилось передавать слова обиженной девушки ее кавалеру, так как сама она говорить с ним напрямую отказывалась. В итоге он объявил, что разрывает с ней отношения. В этот момент женщина поняла, что не может больше там находиться, и убежала.

Ранее пользователи форума на Reddit поделились ситуациями из личной жизни, когда им приходилось слышать неприятные реплики от женщин во время интимных утех. Так, один из участников обсуждения вспомнил, как его избранница очень гордилась собой и прямо во время интима стала нахваливать себя.

Между тем сексолог Трейси Кокс считает, что секс может представлять серьезную опасность для здоровья, в том числе поспособствовать развитию рака. По ее словам, особую опасность представляют инфекции, передающиеся половым путем. Их числу относятся герпес, хламидиоз, а также вирус папилломы человека. В некоторых случаях они также вызывают бесплодие.