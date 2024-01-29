Врач объяснила, почему секс может быть опасен для здоровья

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Секс может представлять серьезную опасность для здоровья, в том числе поспособствовать развитию рака, рассказала сексолог Трейси Кокс. По ее словам, которые приводит британское издание Daily Mail, особую опасность представляют инфекции, передающиеся половым путем. К их числу относятся герпес, хламидиоз, а также вирус папилломы человека. В некоторых случаях они также вызывают бесплодие.

Специалист утверждает, что опасным является оральный секс. Это обусловлено тем, что он может вызывать рак горла. Согласно результатам научных исследований, причиной развития данного заболевания является вирус папилломы человека, передающийся половым путем. Хламидиоз, также относящийся к ИППП, может вызвать бесплодие при отсутствии своевременного лечения. Еще одной опасной инфекцией является герпес, который не поддается лечению.

В некоторых случаях секс может привести к внезапной смерти, отмечает Кокс. По ее словам, активный секс увеличивает риск сердечного приступа, что подтверждается заявлениями ученых. Исследователи отмечают, что секс увеличивает вероятность сердечного приступа почти в три раза.

Психолог Елена Байда ранее развеяла самый популярный мужской миф о сексе. По ее словам, мужчины глубоко заблуждаются, когда пытаются добиться максимальной продолжительности секса. При этом психолог подчеркивает, что женщины молчаливо принимают этот миф, чтобы не обижать партнера.