Психолог развеяла самый популярный мужской миф о сексе Психолог Байда: миф о максимальной продолжительности секса придумали мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость добиваться максимальной продолжительности секса является мужским, а не женским, самым популярным, мифом об отношениях, рассказала NEWS.ru семейный психолог Елена Байда. Эксперт отметила, что подобные стереотипы — результат отсутствия нормального образования в данной сфере.

Это заблуждение мужское, а женщины его молчаливо принимают, чтоб не обижать. Причина тому-отсутствие нормального сексуального образования и как следствие-искаженное представления о правильном сексе, которое черпается из порнографии. Большинству женщин это вообще не нужно и зачастую длительный секс вызывает у них болевые симптомы, — добавила Байда.

По ее словам, «незрелые мужчины, стараясь соответствовать образу полового гиганта из „порно-фэнтези“, все свои силы и внимание фокусируют на продлении акта, зачастую прибегая к фармацевтическим средствам». Собеседница напомнила, что нормой считаются фрикции продолжительностью от двух до 10 минут.

Но, мое мнение, секс гораздо богаче чем половой акт с четкой очередностью этапов и временных критериев. Важно научиться говорить и слышать друг друга, чтобы обоюдно получать удовольствие от этого процесса, а не смотреть на часы, в попытке поставить собственный рекорд, — подытожила Байда.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что активная половая жизнь помогает снизить риск развития рака. По словам врача, сексуальная активность также повышает иммунитет и улучшает настроение.