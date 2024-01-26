Мужчины рассказали о самых худших словах женщин во время секса

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Пользователи форума на Reddit поделились ситуациями из личной жизни, когда им приходилось слышать неприятные реплики от женщин во время интимных утех. Самые худшие слова мужчины перечислили в разделе AskReddit.

Так, один из участников обсуждения вспомнил, как его избранница очень гордилась собой и прямо во время интима стала нахваливать себя. Но, по его словам, она практически не двигалась.

Ну ты счастливчик! — воскликнула она в конце.

Другой автор рассказал, что как-то занимался любовью с девушкой, которая в процессе решила рассказать ему о бывшем партнере, погибшем в ДТП. По его словам, к такому повороту событий он был не готов.

Кстати, эта татуировка с машиной у меня на руке посвящена моему бывшему бойфренду. Он умер в автокатастрофе, был пьяным за рулем, в этом году. Это была его машина, — заявила она.

Еще один мужчина признался, что его партнерша в самый неподходящий момент решила поговорить о брате. Во время орального секса она сказала: «Интересно, как там мой брат».

Ранее сообщалось, что пользователи Сети рассказали о неожиданных последствиях секса без эмоциональной привязанности. По их словам, такие отношения могут привести к крепкому браку или даже к увольнению.