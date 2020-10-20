Мужчина семь месяцев не знал, что его невеста готовится выйти за него замуж

https://static.news.ru/photo/96925d8e-12e6-11eb-8416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Женщина рассказала, как семь месяцев готовилась к свадьбе с мужчиной, который впоследствии заявил, что не делал ей предложение. По словам гражданки, спутник не подарил ей кольцо, когда позвал её под венец, однако сей факт невесту не остановил.

Юзеры в Сети по-разному оценили произошедшее. Некоторые предположили, что слова возлюбленного могли быть неправильно поняты, пишет портал 7news.

Она, скорее всего, сказала что-то умное или милое, после чего он шутя произнес: «Выходи за меня», — предположили в комментариях.

Нашлись у невесты и заступники. По их словам, несостоявшийся муж мог просто манипулировать девушкой.

Накануне сын певицы Валерии Арсений Шульгин подтвердил слухи о беременности жены Лианы. Молодой человек показал фото, сделанное в кабинете врача УЗИ, отметив, что ждёт, когда станет папой. Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце августа. На торжестве присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса. Тогда уже ходили слухи о том, что невеста ждёт ребёнка, но ни она, ни её близкие предпочли не комментировать разговоры. Лишь 18 октября жена Шульгина призналась, что скоро станет мамой.

Ранее муж Валерии Иосиф Пригожин показал трогательный момент со свадьбы Арсения и Лианы, когда новобрачные танцевали первый танец. Позже Арсений похвастался в соцсетях горой подарков, которыми уставлена квартира молодого человека. Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в прошлом году, предложение девушке он сделал в июле этого года, писал NEWS.ru.