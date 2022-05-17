Объяснено желание Эстонии «отжать» Балтику у РФ и заблокировать Петербург Военный эксперт Борзенко объяснил желание Эстонии «отжать» Балтику у РФ и заблокировать Петербург

Фото pixabay.com

Заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия» военный журналист Алексей Борзенко в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова командующего Вооружёнными силами Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема, который заявил, что НАТО может заблокировать Санкт-Петербург в случае обострения ситуации в Прибалтике. По его мнению, если Швецию и Финляндию примут в НАТО, то Балтийское море перейдёт под контроль Североатлантического альянса.

Как отметил Борзенко, чем меньше страна, тем более громкие высказывания произносят бывшие отставные офицеры и различные официальные деятели. Собеседник назвал подобные намерения «пустыми словами».

Заблокировать Балтику, по сути дела, не удастся никому, потому что у нас есть выход, есть международные правила прохождения кораблей. В случае если это произойдёт, будет очень серьёзный конфликт между Россией и НАТО. На это НАТО не пойдёт. Есть желания, а есть возможности, как в старом анекдоте, — полагает военный эксперт.

По словам Борзенко, прибалты хотели бы «отжать» Россию от Балтики, потому что Москва отказалась от их перевалочных портов и построила собственный.

То есть мы их лишили денег за перевалку товаров. Это ответная реакция на то, чтобы закрыть от нас Балтику. Но это всё пустые слова, — подытожил собеседник.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала политиков Евросоюза за частые контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. По её мнению, нет смысла разговаривать с российским лидером, если ЕС хочет изолировать Россию. Глава кабмина отметила, что, несмотря на всю «телефонную дипломатию», спецоперация РФ на Украине продолжается.