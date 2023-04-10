Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

У берегов Папуа — Новой Гвинеи было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло около 04:05 мск.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в 224,6 километра на северо-восток от города Каивенг, население которого составляет 19,8 тысячи человек, и в 260,1 километра на юго-восток от города Кимбе с населением 27,2 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано в четверг, 6 апреля. Эпицентр стихии находился в 76 километрах на северо-запад от города Лувук. Население города составляет около 47,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Кроме того, у южных берегов Панамы во вторник, 4 апреля, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр стихии находился на расстоянии 94 километров на юг от города Давид, население которого составляет порядка 82 тысяч человек.