Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Индонезии

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно было зафиксировано в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в 76 километрах на северо-запад от города Лувук. Население города составляет около 47,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что у южных берегов Панамы во вторник, 4 апреля, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр стихии находился на расстоянии 94 километров на юг от города Давид, население которого составляет порядка 82 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек.