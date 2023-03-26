В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4

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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,4 оно было зарегистрировано 25 марта Европейско-средиземномоским сейсмологическим центром. Эпицентр стихии находился в 162 километрах на север от города Калама с населением 143 тысячи человек.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 80 километров. При этом по страдавших и каких-либо разрушениях в районе катаклизма не сообщается.

В тот же день землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в Иране. Оно произошло на западе страны, близ границы с Ираком.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Кахраманмараш, где проживает около 376 тысяч человек, зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Оно было зарегистрировано 25 марта в 08:39 в районе Екинозю Кахраманмараш.