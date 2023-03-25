Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Иране

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в субботу, 25 марта, в Иране. Оно произошло на западе страны, близ границы с Ираком. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 47 километрах на юго-восток от города Дехлоран. Его население составляет порядка 46 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях данных нет.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Кахраманмараш, где проживает около 376 тысяч человек, зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Оно было зарегистрировано 25 марта в 08:39 в районе Екинозю Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 7 км.

Также стало известно, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.