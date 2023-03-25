В турецком Кахраманмараше зафиксировали землетрясение В турецком городе Кахраманмараш зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла

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В турецком городе Кахраманмараш, где проживает около 376 тысяч человек, зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,5 балла. Оно было зарегистрировано в 08:39 в районе Екинозю Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 7 км, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Турция с 6 февраля столкнулась с разрушительными землетрясениями. Как заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, они стали самыми сильными в стране с 1939 года. Число погибших превышает 46 тысяч человек. Очаг самых сильных подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон сообщила, что в денежном выражении ущерб, который был нанесен Турции в результате землетрясений, может превышать $100 млрд. Наибольший ущерб был нанесен провинции Хатай, где от землетрясений разрушились сотни тысяч домов. Ситуацию на этой территории она назвала «апокалиптической».

Ранее сообщалось, что как минимум три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,7, произошедшего в Эквадоре 18 марта. Люди пострадали, находясь в машине, на которую обрушилась часть стены во время землетрясения. В нескольких городах на западе Эквадора наблюдалось частичное отсутствие электричества.