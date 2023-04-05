В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,6

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У южных берегов Панамы во вторник, 4 апреля, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился на расстоянии 94 километров на юг от города Давид, население которого составляет порядка 82 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин. Его зафиксировали в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи с населением 179 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров.