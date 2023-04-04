У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,2 В Тихом океане у берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Фото: George Calvelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Филиппины, 16 сентября 2018 г.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает ТАСС. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясение зафиксировано в 12.54 по времени UTC (9.54 мск) в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи с населением 179 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 46 километров.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Также 25 марта землетрясение магнитудой 4,9 случилось в Иране. Эпицентр находился в 47 километрах к юго-востоку от города Дехлорана, где проживает около 45 тысяч человек, очаг залегал на глубине 40 километров. В тот же день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в районе Екинозю провинции Кахраманмараш, очаг залегал на глубине семи километров. За день до этого в Кахраманмараше было землетрясение магнитудой 5,0.